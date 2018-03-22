Следователи начали проверку после падения девушки с Северного моста в Краснодаре
Следственный комитет прокомментировал инцидент с падением девушки с Северного моста в Краснодаре.
Следственный комитет прокомментировал инцидент с падением девушки с Северного моста в Краснодаре.
Девушке около 20 лет, она упала с моста на железную дорогу (перегон Краснодар-2 — Краснодар-1).
На месте работает следователь, проводится проверка, сообщили Юга.ру в
Как сообщали Юга.ру, ЧП произошло около 11:00.
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