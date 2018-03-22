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15:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Пять тонн некачественного мяса уничтожили в Иркутске

В Иркутске уничтожили пять тонн мяса. Некачественную продукцию обнаружила полиция во время проверки одного из частных перерабатывающих цехов.

Ветеринарная экспертиза подтвердила — употребление этого продукта опасно для здоровья. Температурный режим при хранении не соблюдался, маркировка с указанием сроков годности и времени изготовления отсутствовала. По решению арбитражного суда предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей, мясо конфисковано и уничтожено. Такая же участь ожидает 20 тонн свинины, изъятой на одном из предприятий Усольского района. Партия поступила из Омской области, где в это время действовал карантин по африканской чуме свиней.

— Мясо поступило по поддельным ветеринарно-сопроводительным документам. Мы запросили субъект, откуда мясо поступило. Они сказали — да, документы мы не выдавали, документы поддельные. Нами было принято решение вынести постановление об уничтожении этого мяса, потому что мясо использовать в пищевых целях недопустимо. Предприниматель обратился в суд, и суд признал наше постановление законным, — говорит начальник управления государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области Сергей Власов.

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