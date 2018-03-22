Пять тонн некачественного мяса уничтожили в Иркутске
В Иркутске уничтожили пять тонн мяса. Некачественную продукцию обнаружила полиция во время проверки одного из частных перерабатывающих цехов.
В Иркутске уничтожили пять тонн мяса. Некачественную продукцию обнаружила полиция во время проверки одного из частных перерабатывающих цехов.
Ветеринарная экспертиза подтвердила — употребление этого продукта опасно для здоровья. Температурный режим при хранении не соблюдался, маркировка с указанием сроков годности и времени изготовления отсутствовала. По решению арбитражного суда предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей, мясо конфисковано и уничтожено. Такая же участь ожидает 20 тонн свинины, изъятой на одном из предприятий Усольского района. Партия поступила из Омской области, где в это время действовал карантин по африканской чуме свиней.
— Мясо поступило по поддельным
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