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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградского коммунальщика обвиняют в причастности к гибели пяти человек

Директор муниципального унитарного предприятия Краснознаменска стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в региональном Управлении СКР, 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Речь идет о гибели пяти жильцов дома по улице Калининградской в апреле прошлого года. Тогда угарным газом насмерть отравилась семья — 35-летний мужчина, его 26-летняя жена и их пятилетний сын, а также их соседи — 88-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении собственника квартиры, который самовольно заблокировал кнопку аварийного отключения неисправной газовой колонки. Вскоре он предстанет перед судом.

Главе краснознаменских коммунальщиков же инкриминируют то, что он должным образом не организовал выполнение работ по проверке тяги в дымовентиляционных каналах дома. Как следствие, дымоход оказался засорена строительным мусором и не мог обеспечить достаточную тягу. Санкции фигурирующей в деле части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 10 лет.

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