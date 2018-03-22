Калининградского коммунальщика обвиняют в причастности к гибели пяти человек

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в региональном Управлении СКР, 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Речь идет о гибели пяти жильцов дома по улице Калининградской в апреле прошлого года. Тогда угарным газом насмерть отравилась семья — 35-летний мужчина, его 26-летняя жена и их пятилетний сын, а также их соседи — 88-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении собственника квартиры, который самовольно заблокировал кнопку аварийного отключения неисправной газовой колонки. Вскоре он предстанет перед судом.