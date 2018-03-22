Неизвестные украли дорогу в Орловской области
Неизвестные украли дорогу общей протяженностью около 25 км в Орловской области,
Неизвестные украли дорогу общей протяженностью около 25 км в Орловской области,
ЧП произошло между населенными пунктами Хотьково, Глинки, Семеновка Шаблыкинского района. По данным следователей, чиновники Хотьковской и Шаблыкинской администрации не обеспечили должным образом сохранность дорожного полотна, что привело к его демонтажу.
Ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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