Неизвестные украли дорогу в Орловской области

ЧП произошло между населенными пунктами Хотьково, Глинки, Семеновка Шаблыкинского района. По данным следователей, чиновники Хотьковской и Шаблыкинской администрации не обеспечили должным образом сохранность дорожного полотна, что привело к его демонтажу.