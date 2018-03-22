Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве

После задержания под стражу на 48 часов после 21 часа 21 марта 2018 года Варшавскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), строящееся на показаниях умершего 9 февраля 2013 года топ-менеджера УК «Мечел сталь» Нещадима И. К., которому якобы мой подзащитный давал указания на подписание кредитного договора.

Константин Степанов адвокат