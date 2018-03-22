Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве
Ранее Вадима Варшавского задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».
Ранее Вадима Варшавского задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, задержанному в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом ТАСС сообщил в четверг его адвокат Константин Степанов.
После задержания под стражу на 48 часов после 21 часа 21 марта 2018 года Варшавскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), строящееся на показаниях умершего 9 февраля 2013 года
топ-менеджераУК «Мечел сталь» Нещадима И. К., которому якобы мой подзащитный давал указания на подписание кредитного договора.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан
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