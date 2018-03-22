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15:26 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске школьницу, пропавшую две недели назад, нашли у знакомых

Девочка с 6 марта не выходила на связь с родственниками.

В Новокуйбышевске 6 марта пропала несовершеннолетняя местная жительница Екатерина Д. В три часа дня девочка ушла из дома на дополнительные занятия в школу и перестала выходить на связь. Ни телефона, ни денег она тогда с собой не взяла, пишет gorodnsk63.ru.

Родственники школьницы сообщили о случившемся в полицию. И вот спустя две недели девочку наконец нашли. Как оказалось, все это время она находилась у своих знакомых. Некоторое время назад родители забрали ее домой.

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