Под Воронежем из-за ДТП с двумя фурами образовалась 7-километровая пробка

Крупная авария с двумя фурами произошла на 481 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе вблизи деревни Галкино в 11:40 четверга, 22 марта. Один из грузовиков частично перекрыл проезжую часть, что спровоцировало 7-километровую пробку по направлению к Воронежу.

По данным региональной ГИБДД, водитель грузовика Volvo с полуприцепом не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение трассы. Ехавший позади него MAN не успел сориентироваться и влетел в грузовик, после чего рефрижератор упал в кювет. В аварии пострадал водитель MAN, его доставили в больницу.