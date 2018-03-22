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16:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем из-за ДТП с двумя фурами образовалась 7-километровая пробка

В аварии пострадал водитель MAN, его доставили в больницу.

Крупная авария с двумя фурами произошла на 481 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе вблизи деревни Галкино в 11:40 четверга, 22 марта. Один из грузовиков частично перекрыл проезжую часть, что спровоцировало 7-километровую пробку по направлению к Воронежу.

По данным региональной ГИБДД, водитель грузовика Volvo с полуприцепом не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение трассы. Ехавший позади него MAN не успел сориентироваться и влетел в грузовик, после чего рефрижератор упал в кювет. В аварии пострадал водитель MAN, его доставили в больницу.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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