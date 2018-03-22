В ВКО талые воды продолжают заливать дома
В кризисном центре ДЧС ВКО работает оперативный штаб.
В кризисном центре ДЧС ВКО работает оперативный штаб.
Талыми водами в некоторых районах ВКО остаются подтопленными несколько дворовых территорий. На месте работают пожарные спасатели, сообщает zakon.kz со ссылкой на
Большая работа ведется в областном центре. Силами местного исполнительного органа, коммунальных служб и спасательных подразделений ДЧС ВКО откачка воды и укладка мешкотары производится сразу на нескольких десятков участках.
В настоящее время подтопленными остаются 10 придворовых территорий и 3 улицы: Сибирская, Малдыбаева и Ярославская. Спасатели с помощью мотопомп продолжают производить отвод воды.
На местах находится высокопроходимая техника. С улицы Сибирской спасателями ВРАОСО эвакуировано 2 человека и отвезены в пункт временного размещения «Ульба».
В Глубоковском районе остаются подтопленными 5 домов. Некоторые граждане временно размещены у своих родственников,
Откачка воды производится и в городе Семее. Из 9 подтопленных улиц, вода остается на одной «Бегалина-Дастенова».
Накануне пожарными спасатели был проведен подворовой обход в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. С гражданами провели разъяснительную беседу, инструктаж о действиях при возникновении паводков.
Всего было проведено более 6 тысяч обходов с охватом более 13 тысяч человек. Сотрудниками полиции были составлены 23 административных материала по ст. 505 КоАП РК и наложены взыскания в виде «предупреждения» за неубранный во время снег.
Напомним, синоптики в праздничные дни передавали штормовое предупреждение о потеплении и формировании склоновых стоков, а также возможных разливов. Спасатели призывают граждан, по возможности убирать свою придомовую территорию от снега и проявлять бдительность.
В кризисном центре ДЧС ВКО работает оперативный штаб. По всем вопросам и обращениям непременно сообщать на линию «112» и «138».
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