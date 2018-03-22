Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
15:35 (мск), источник: Zakon.kz

В ВКО талые воды продолжают заливать дома

В кризисном центре ДЧС ВКО работает оперативный штаб.

Источник: Zakon.kz

Талыми водами в некоторых районах ВКО остаются подтопленными несколько дворовых территорий. На месте работают пожарные спасатели, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Большая работа ведется в областном центре. Силами местного исполнительного органа, коммунальных служб и спасательных подразделений ДЧС ВКО откачка воды и укладка мешкотары производится сразу на нескольких десятков участках.

Читайте также
В ВКО продолжаются работы по откачке воды

В настоящее время подтопленными остаются 10 придворовых территорий и 3 улицы: Сибирская, Малдыбаева и Ярославская. Спасатели с помощью мотопомп продолжают производить отвод воды.

На местах находится высокопроходимая техника. С улицы Сибирской спасателями ВРАОСО эвакуировано 2 человека и отвезены в пункт временного размещения «Ульба».

В Глубоковском районе остаются подтопленными 5 домов. Некоторые граждане временно размещены у своих родственников, кто-то остался у себя в домах. Местными исполнительными органами и пожарными подразделениями делаются все усилия по отводу воды.

Откачка воды производится и в городе Семее. Из 9 подтопленных улиц, вода остается на одной «Бегалина-Дастенова».

Накануне пожарными спасатели был проведен подворовой обход в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. С гражданами провели разъяснительную беседу, инструктаж о действиях при возникновении паводков.

Всего было проведено более 6 тысяч обходов с охватом более 13 тысяч человек. Сотрудниками полиции были составлены 23 административных материала по ст. 505 КоАП РК и наложены взыскания в виде «предупреждения» за неубранный во время снег.

Напомним, синоптики в праздничные дни передавали штормовое предупреждение о потеплении и формировании склоновых стоков, а также возможных разливов. Спасатели призывают граждан, по возможности убирать свою придомовую территорию от снега и проявлять бдительность.

В кризисном центре ДЧС ВКО работает оперативный штаб. По всем вопросам и обращениям непременно сообщать на линию «112» и «138».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Глава WBC об обвинениях Головкина: Это не тот GGG, которого мы знаем
Составлен список стран, в которых не хватает женщин
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь