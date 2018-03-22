В ВКО талые воды продолжают заливать дома

Источник: Zakon.kz

Талыми водами в некоторых районах ВКО остаются подтопленными несколько дворовых территорий. На месте работают пожарные спасатели, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Большая работа ведется в областном центре. Силами местного исполнительного органа, коммунальных служб и спасательных подразделений ДЧС ВКО откачка воды и укладка мешкотары производится сразу на нескольких десятков участках.

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В настоящее время подтопленными остаются 10 придворовых территорий и 3 улицы: Сибирская, Малдыбаева и Ярославская. Спасатели с помощью мотопомп продолжают производить отвод воды.

На местах находится высокопроходимая техника. С улицы Сибирской спасателями ВРАОСО эвакуировано 2 человека и отвезены в пункт временного размещения «Ульба».

В Глубоковском районе остаются подтопленными 5 домов. Некоторые граждане временно размещены у своих родственников, кто-то остался у себя в домах. Местными исполнительными органами и пожарными подразделениями делаются все усилия по отводу воды.

Откачка воды производится и в городе Семее. Из 9 подтопленных улиц, вода остается на одной «Бегалина-Дастенова».

Накануне пожарными спасатели был проведен подворовой обход в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. С гражданами провели разъяснительную беседу, инструктаж о действиях при возникновении паводков.

Всего было проведено более 6 тысяч обходов с охватом более 13 тысяч человек. Сотрудниками полиции были составлены 23 административных материала по ст. 505 КоАП РК и наложены взыскания в виде «предупреждения» за неубранный во время снег.

Напомним, синоптики в праздничные дни передавали штормовое предупреждение о потеплении и формировании склоновых стоков, а также возможных разливов. Спасатели призывают граждан, по возможности убирать свою придомовую территорию от снега и проявлять бдительность.