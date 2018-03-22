Верховный суд Татарстана продлил срок ареста Анатолия Ливады
(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Верховный суд РТ продлил срок ареста главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Верховный суд РТ продлил срок ареста главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Ливада был арестован 29 марта 2017 года Советским районным судом Казани. Последний раз, в этом году, Вахитовский районный суд продлил срок его заключения до 27 марта. По закону, после года нахождения в СИЗО, вопрос о продлении меры пресечения рассматривает Верховный суд.
Строителя обвиняют в том, что он брал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство домов. Кроме того, по версии следствия, Ливада якобы закупил стройматериалы, однако на объекты они так и не поступили, а деньги пропали.
«В одно уголовное дело объединено пять аналогичных дел. Похищены деньги у дольщиков домов ЖК “Симфония”, “МЧС” и дома на Ноксинском спуске. Потерпевших свыше 1300, общая сумма ущерба свыше 2 миллиардов рублей. Обвиняемыми по делу проходят Ахметзянова и Ливада. Вина Ливады подтверждается материалами дела, показаниями свидетелей и результатами экспертиз», — заявил суду следователь.
Также следователь подчеркнул, что в середине февраля Ливада начал знакомится с материалами дела. За месяц он прочитал девять томов из 683.
«Доказательств того, что Ливада может скрыться от следствия, оказать давление или иначе помешать установлению истины — не имеется. Просим избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал прокурор.
Сам Ливада тоже не согласился с позицией следствия и пожаловался на свое здоровье.
«Сказывается возраст — за этот год я потерял зрение и получил туберкулез. Но динамика сдачи домов идет, те обязательства, которые я лично взял перед дольщиками, выполняются», — отметил он.
В итоге суд принял решение оставить Анатолия Ливаду под стражей до 13 мая.
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