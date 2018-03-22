Верховный суд Татарстана продлил срок ареста Анатолия Ливады

Источник: ИА Татар-информ

Ливада был арестован 29 марта 2017 года Советским районным судом Казани. Последний раз, в этом году, Вахитовский районный суд продлил срок его заключения до 27 марта. По закону, после года нахождения в СИЗО, вопрос о продлении меры пресечения рассматривает Верховный суд.

Строителя обвиняют в том, что он брал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство домов. Кроме того, по версии следствия, Ливада якобы закупил стройматериалы, однако на объекты они так и не поступили, а деньги пропали.

«В одно уголовное дело объединено пять аналогичных дел. Похищены деньги у дольщиков домов ЖК “Симфония”, “МЧС” и дома на Ноксинском спуске. Потерпевших свыше 1300, общая сумма ущерба свыше 2 миллиардов рублей. Обвиняемыми по делу проходят Ахметзянова и Ливада. Вина Ливады подтверждается материалами дела, показаниями свидетелей и результатами экспертиз», — заявил суду следователь.

Также следователь подчеркнул, что в середине февраля Ливада начал знакомится с материалами дела. За месяц он прочитал девять томов из 683.

Прокуратура полагает, что для Ливады может быть избрана более мягкая мера пресечения.

«Доказательств того, что Ливада может скрыться от следствия, оказать давление или иначе помешать установлению истины — не имеется. Просим избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал прокурор.

Сам Ливада тоже не согласился с позицией следствия и пожаловался на свое здоровье.

«Сказывается возраст — за этот год я потерял зрение и получил туберкулез. Но динамика сдачи домов идет, те обязательства, которые я лично взял перед дольщиками, выполняются», — отметил он.