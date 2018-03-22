В Крыму иностранец выстрелил в полицейского

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, 19 марта 2018 года обвиняемый, находясь в лесополосе пгт Ленино Ленинского района, произвел выстрел из травматического пистолета в сотрудника полиции в связи исполнением им своих должностных обязанностей. Тем самым причинил огнестрельное ранение мягких тканей плеча», — уточняется в сообщении.

Иностранцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ — применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.