В Крыму иностранец выстрелил в полицейского
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В поселке городского типа Ленино правоохранители задержали гражданина Узбекистана, напавшего на полицейского. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В поселке городского типа Ленино правоохранители задержали гражданина Узбекистана, напавшего на полицейского. Об этом сообщает
«По данным следствия, 19 марта 2018 года обвиняемый, находясь в лесополосе пгт Ленино Ленинского района, произвел выстрел из травматического пистолета в сотрудника полиции в связи исполнением им своих должностных обязанностей. Тем самым причинил огнестрельное ранение мягких тканей плеча», — уточняется в сообщении.
Иностранцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ — применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.
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