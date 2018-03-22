В Волгограде инспектора по охране труда поймали на взятке от перевозчика
На скамье подсудимых оказался сотрудник Государственной инспекцией труда в Волгоградской области.
На скамье подсудимых оказался сотрудник Государственной инспекцией труда в Волгоградской области.
Инспектор, который должен выявлять нарушения на предприятиях и наказывать, вместо этого решил подзаработать на «провинившихся». На взятке его и поймали.
Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, в октябре 2017 года инспектор расследовал несчастный случай, который произошел с водителем коммерческой организации. В ходе проверки оказалось, что у водителя отсутствовала необходимая справка о его психическом здоровье. За это инспектор обязан был составить протокол и наложить на перевозчика штраф в размере 110 тысяч рублей. Но директор фирмы попросил «коллегу» не торопиться и дать ему возможность исправить ситуацию. Проверяющий согласился за 20 тысяч рублей помочь в составлении нужной справки, оформленной задним числом. На том и порешали.
Но взяточника вычислили сотрудники ЭБиПК вместе с коллегами УФСБ России по Волгоградской области. Следователи Ворошиловского района СУ СК по региону уже завели на инспектора уголовное дело по статье «получение взятки за совершение незаконных действий». Свою вину мужчина уже признал. Расследование продолжается.
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