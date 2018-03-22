В Волгограде инспектора по охране труда поймали на взятке от перевозчика

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, в октябре 2017 года инспектор расследовал несчастный случай, который произошел с водителем коммерческой организации. В ходе проверки оказалось, что у водителя отсутствовала необходимая справка о его психическом здоровье. За это инспектор обязан был составить протокол и наложить на перевозчика штраф в размере 110 тысяч рублей. Но директор фирмы попросил «коллегу» не торопиться и дать ему возможность исправить ситуацию. Проверяющий согласился за 20 тысяч рублей помочь в составлении нужной справки, оформленной задним числом. На том и порешали.