Вернувшихся из Таиланда екатеринбуржцев свалил норовирус
Трое все еще в больнице.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Трое все еще в больнице.
Санврачи поставили диагноз туристам, вернувшимся из Таиланда в Екатеринбург. Отдыхавшие заразились норовирусной инфекцией. Способ передачи устанавливается, сообщили «Уралинформбюро» в
Трое пассажиров рейса
В Кольцово третий день работает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.