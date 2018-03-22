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15:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Вернувшихся из Таиланда екатеринбуржцев свалил норовирус

Трое все еще в больнице.

Санврачи поставили диагноз туристам, вернувшимся из Таиланда в Екатеринбург. Отдыхавшие заразились норовирусной инфекцией. Способ передачи устанавливается, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Трое пассажиров рейса Утапао-Екатеринбург с 20 марта находятся в больнице. Во время полета на плохое самочувствие жаловались 10 человек.

В Кольцово третий день работает санитарно-карантинный пункт. Специалисты следят за состоянием прибывающих пассажиров.

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