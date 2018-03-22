В Омске из-за порыва трубы без воды остались 36 домов, два садика и школа

Сегодня в середине дня о потопе возле Дома дружбы сообщили очевидцы в соцсетях. Затоплены оказались улицы 5-я Рабочая, часть Краснопресненской и поворот с Берко Цемента. В домах, попавших в зону аварии, до сих пор отключена вода. Сейчас на месте идут ремонтные работы.

В пресс-службе администрации уточнили, что в доме № 5 по улице Краснопресненской произошел порыв трубопровода. Холодную воду отключили в 36 домах, в 16 из них также нет горячего водоснабжения.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=31014023&id=456239020&hash=2ccec604a6944494&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным системы «Мой дом», под отключение попали жилые многоэтажки на улицах Краснопресненская, Кирова, 5-я Рабочая, 1-я Промышленная, Берко Цемента, Баранова, 4-я Транспортная, в том числе два детских сада, гимназия и Дом дружбы.

Как пояснили в пресс-службе «ОмскВодоканала», порыв произошел на чугунном водопроводе диаметром 500 мм. Его пришлось менять полностью.

Павел Козлов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:

— Прибыв на место повреждения и оценив его характер, специалисты приняли решение о замене участка водопровода на новый. В 12.25 бригада аварийно-восстановительных работ произвела отключение трубопровода, чтобы проводить ремонтные работы.

Предварительно, воду обещают дать к 20:00 вечера. Пока для жителей организован подвоз воды.

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