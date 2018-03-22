Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
В позе «березки»: главные мифы о планировании беременности
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Луминале-2018
10Sony назвал победителей World Photography Awards
15:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из-за порыва трубы без воды остались 36 домов, два садика и школа

Коммунальная авария произошла в Октябрьском округе.

Сегодня в середине дня о потопе возле Дома дружбы сообщили очевидцы в соцсетях. Затоплены оказались улицы 5-я Рабочая, часть Краснопресненской и поворот с Берко Цемента. В домах, попавших в зону аварии, до сих пор отключена вода. Сейчас на месте идут ремонтные работы.

В пресс-службе администрации уточнили, что в доме № 5 по улице Краснопресненской произошел порыв трубопровода. Холодную воду отключили в 36 домах, в 16 из них также нет горячего водоснабжения.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным системы «Мой дом», под отключение попали жилые многоэтажки на улицах Краснопресненская, Кирова, 5-я Рабочая, 1-я Промышленная, Берко Цемента, Баранова, 4-я Транспортная, в том числе два детских сада, гимназия и Дом дружбы.

Как пояснили в пресс-службе «ОмскВодоканала», порыв произошел на чугунном водопроводе диаметром 500 мм. Его пришлось менять полностью.

Павел Козлов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:

 — Прибыв на место повреждения и оценив его характер, специалисты приняли решение о замене участка водопровода на новый. В 12.25 бригада аварийно-восстановительных работ произвела отключение трубопровода, чтобы проводить ремонтные работы.

Предварительно, воду обещают дать к 20:00 вечера. Пока для жителей организован подвоз воды.

Машины стоят по адресам:

  • ул. 4-я Транспортная, 34-А;
  • ул. Берко Цемента, 6-В;
  • ул. Краснопресненская, 5.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Имя для маленького леопарда, который приехал в Омск, придумал поэт Сергей Денисенко
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь