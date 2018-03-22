В Омске из-за порыва трубы без воды остались 36 домов, два садика и школа
Коммунальная авария произошла в Октябрьском округе.
Коммунальная авария произошла в Октябрьском округе.
Сегодня в середине дня о потопе возле Дома дружбы сообщили очевидцы в соцсетях. Затоплены оказались улицы 5-я Рабочая, часть Краснопресненской и поворот с Берко Цемента. В домах, попавших в зону аварии, до сих пор отключена вода. Сейчас на месте идут ремонтные работы.
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По данным системы «Мой дом», под отключение попали жилые многоэтажки на улицах Краснопресненская, Кирова, 5-я Рабочая, 1-я Промышленная, Берко Цемента, Баранова, 4-я Транспортная, в том числе два детских сада, гимназия и Дом дружбы.
Как пояснили в
Павел Козлов, директор по производству ОАО «ОмскВодоканал»:
— Прибыв на место повреждения и оценив его характер, специалисты приняли решение о замене участка водопровода на новый. В 12.25 бригада
Предварительно, воду обещают дать к 20:00 вечера. Пока для жителей организован подвоз воды.
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