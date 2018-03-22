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17:05 (мск), источник: Фонтанка

Участник дела анархистов оставлен под арестом

Дело по статье 205.4 УК возбуждено в конце января 2018 года.

Источник: Reuters

Дзержинский суд Петербурга продлил арест обвиняемому в участии в террористическом сообществе. Игорь Шишкин останется в СИЗО до 22 июня. Как передает корреспондент «Фонтанки», 22 марта судья Александр Киреев удовлетворил ходатайство следствия о продлении стражи Шишкину. Запрошенный трехмесячный срок объяснен значительным объемом следственных действий.

Процесс проходил в закрытом режиме, слушателей пустили на оглашение, судья зачитал установочную и резолютивную части. Накануне, 21 марта, продлен арест напарнику обвиняемого, Виктору Филинкову. Ранее ФСБ призналась в применении электрошокеров к нему.

По версии следствия, Игорь Шишкин, Виктор Филинков и неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, с 2016 года участвовали в петербургском подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для подготовки насильственного захвата власти и вооруженного мятежа. Дело по статье 205.4 УК возбуждено в конце января 2018 года.

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