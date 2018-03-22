В одной из поликлиник Воронежа затопило кабинеты педиатров

По данным управы, предварительной причиной ЧП стала несвоевременная уборка снега с крыши. Педиатры временно переехали в другой кабинет, они продолжают вести приём пациентов.

Поликлиника находится в ведении департамента здравоохранения, поэтому за состояние учреждения отвечает именно облздрав, уточнили в управе.