В одной из поликлиник Воронежа затопило кабинеты педиатров
Крыша поликлиники № 22 в воронежском микрорайоне Масловка протекла в четверг, 22 марта. Кабинеты педиатров затопило, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Крыша поликлиники № 22 в воронежском микрорайоне Масловка протекла в четверг, 22 марта. Кабинеты педиатров затопило, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
По данным управы, предварительной причиной ЧП стала несвоевременная уборка снега с крыши. Педиатры временно переехали в другой кабинет, они продолжают вести приём пациентов.
Поликлиника находится в ведении департамента здравоохранения, поэтому за состояние учреждения отвечает именно облздрав, уточнили в управе.
Корреспондент «Вести-Воронеж» отправила запрос в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.