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19:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Гражданин Казахстана сколотил в Самаре банду

Она занималась грабежами, кражами и вымогательством.

В Самарской области правоохранители задержали банку, которая занималась в областной столице грабежами, кражами и вымогательством. Орудовали бандиты с апреля 2016 года. Возглавлял злоумышленников гражданин Казахстана. Помимо него в банде были пять человек, пишет портал eg.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самары.

У бандитов изъяли целый арсенал оружия, в котором были пистолеты ИЖ-79−9Т и МР-371.

Общались между собой злоумышленники по телефонам, зарегистрированным на третьи лица. До определенного момента этот способ общения был очень эффективным, вычислить бандитов не получалось.

В отношении гражданина Казахстана возбудили уголовное дело по статье «Создание и руководство бандой». Остальные преступники проходят по статье «Участие в банде».

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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