Гражданин Казахстана сколотил в Самаре банду
Она занималась грабежами, кражами и вымогательством.
Она занималась грабежами, кражами и вымогательством.
В Самарской области правоохранители задержали банку, которая занималась в областной столице грабежами, кражами и вымогательством. Орудовали бандиты с апреля 2016 года. Возглавлял злоумышленников гражданин Казахстана. Помимо него в банде были пять человек, пишет портал eg.ru со ссылкой на
У бандитов изъяли целый арсенал оружия, в котором были пистолеты ИЖ-79−9Т и МР-371.
Общались между собой злоумышленники по телефонам, зарегистрированным на третьи лица. До определенного момента этот способ общения был очень эффективным, вычислить бандитов не получалось.
В отношении гражданина Казахстана возбудили уголовное дело по статье «Создание и руководство бандой». Остальные преступники проходят по статье «Участие в банде».
Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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