В Самаре обнаружен труп изрезанной ножом женщины

Кровавая драма разыгралась 21 марта в Куйбышевском районе областной столице. Примерно в 20−15 в доме на улице Войкова обнаружили труп 57-летней женщины. У пенсионерки зафиксировали ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости, а также травмы головы.

За преступление оперативники задержали 66-летнего мужа потерпевшей. Однако он в итоге угодил не в ИВС, а в больницу. Мужчина по какой-то причине нанес себе резанные раны левого предплечья. Не исключено, что он пытался свести счет с жизнью.