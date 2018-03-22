В Самаре обнаружен труп изрезанной ножом женщины
В преступлении подозревают ее мужа, который после происшествия попал в больницу с порезанной рукой.
В преступлении подозревают ее мужа, который после происшествия попал в больницу с порезанной рукой.
Кровавая драма разыгралась 21 марта в Куйбышевском районе областной столице. Примерно в 20−15 в доме на улице Войкова обнаружили труп 57-летней женщины. У пенсионерки зафиксировали ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости, а также травмы головы.
За преступление оперативники задержали 66-летнего мужа потерпевшей. Однако он в итоге угодил не в ИВС, а в больницу. Мужчина по
С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые могут иметь отношение к делу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. В ближайшее время по этой истории может быть принято процессуальное решение и возбуждено уголовное дело.
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