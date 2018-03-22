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16:34 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области осудили мужчину, убившего трех пенсионеров

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Житель Свердловской области, обвинявшийся в жестоком убийстве троих пенсионеров и краже у них денег в городе Сысерть, приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

«Собранные следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему ранее судимому жителю Сысертского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “а”з" части второй статьи 105 УК РФ (убийство трёх лиц из корыстных побуждений, в том числе, сопряжённое с разбоем), пунктом «в» части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой), части первой статьи 158 УК РФ (кража) и части второй статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба)… Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что пожилые мужчина и женщина 1938 года рождения погибли от действий злоумышленника в мае 2016 года, а еще одну пенсионерку мужчина убил в марте 2017 года. В обоих случаях злоумышленник жестоко избивал потерпевших металлической монтировкой, ногами и руками. Пожилые люди скончались от полученных травм.

По данным следствия, после расправы над пенсионерами злоумышленник похищал у них деньги. В первом преступном эпизоде, чтобы скрыть свои следы, обвиняемый поджог дома, в котором проживали потерпевшие.

Оперативникам удалось задержать обвиняемого весной 2017 года, вскоре после второго инкриминируемого ему преступления. В отношении обвиняемого проведена судебная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что он является вменяемым и способен нести ответственность за содеянное, добавили в СУСК.

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