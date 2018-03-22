В Башкирии в жилом доме обрушился потолок

Женщина не пострадала, а вот в комнате оказалась гора цемента и чужая сантехника. После ЧП в квартире этажом выше рабочие залили пол цементом, а дыру в потолке залатали деревянными балками. Однако теперь ситуацией обеспокоены все жильцы.