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16:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии в жилом доме обрушился потолок

На жительницу одной из квартир едва не упал соседский унитаз.

Источник: ГТРК Башкортостан

Женщина не пострадала, а вот в комнате оказалась гора цемента и чужая сантехника. После ЧП в квартире этажом выше рабочие залили пол цементом, а дыру в потолке залатали деревянными балками. Однако теперь ситуацией обеспокоены все жильцы.

Двухэтажному дому по улице Свердлова — 65 лет, и, по словам собственников квартир, состояние здания плачевное. Теперь они намерены уже через суд добиваться признания строения аварийным.

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