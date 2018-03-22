В Башкирии в жилом доме обрушился потолок
На жительницу одной из квартир едва не упал соседский унитаз.
На жительницу одной из квартир едва не упал соседский унитаз.
Женщина не пострадала, а вот в комнате оказалась гора цемента и чужая сантехника. После ЧП в квартире этажом выше рабочие залили пол цементом, а дыру в потолке залатали деревянными балками. Однако теперь ситуацией обеспокоены все жильцы.
Двухэтажному дому по улице Свердлова — 65 лет, и, по словам собственников квартир, состояние здания плачевное. Теперь они намерены уже через суд добиваться признания строения аварийным.
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