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16:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский депутат отправится за решетку за растрату

130 миллионов рублей.

21 марта Алапаевский городской суд приговорил бывшего депутата местной гордумы Алексея Иванова к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Уралинформбюро» рассказал пресс-секретарь инстанции.

Мужчину признали виновным в двух эпизодах по статье «Причинение имущественного ущерба» и в пяти — по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Народного избранника обвиняли в растрате 130 миллионов рублей.

Судебное производство по статье — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» — в отношении Иванова прекращено.

Экс-политик попал под следствие после банкротства ЗАО «ТЭКУР», в котором он был директором. Компания занималась обслуживанием котельных, сетей и других коммунальных объектов.

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