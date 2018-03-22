Свердловский депутат отправится за решетку за растрату

21 марта Алапаевский городской суд приговорил бывшего депутата местной гордумы Алексея Иванова к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Уралинформбюро» рассказал пресс-секретарь инстанции.

Мужчину признали виновным в двух эпизодах по статье «Причинение имущественного ущерба» и в пяти — по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Народного избранника обвиняли в растрате 130 миллионов рублей.

Судебное производство по статье — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» — в отношении Иванова прекращено.