Свердловский депутат отправится за решетку за растрату
130 миллионов рублей.
130 миллионов рублей.
21 марта Алапаевский городской суд приговорил бывшего депутата местной гордумы Алексея Иванова к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Уралинформбюро» рассказал
Мужчину признали виновным в двух эпизодах по статье «Причинение имущественного ущерба» и в пяти — по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Народного избранника обвиняли в растрате 130 миллионов рублей.
Судебное производство по статье — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» — в отношении Иванова прекращено.
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