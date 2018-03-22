В Свердловской области во время снегопада произошло массовое ДТП с пострадавшими

По данным автоинспекторов, авария произошла сегодня днем в условиях сильного снегопада. ДТП, по предварительным данным, спровоцировала 31-летняя женщина, управлявшая внедорожником Hyundai.

Двигаясь со стороны Верхней Салды, она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилями Hyundai Accent и Toyota.

В результате аварии травмы получили две пассажирки, находившиеся в Toyota. У женщины диагностирован перелом ноги, у двухлетней девочки, сидевшей в автокресле, — ушибы.