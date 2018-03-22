В Свердловской области во время снегопада произошло массовое ДТП с пострадавшими
В Свердловской области на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает
В Свердловской области на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает
По данным автоинспекторов, авария произошла сегодня днем в условиях сильного снегопада. ДТП, по предварительным данным, спровоцировала 31-летняя женщина, управлявшая внедорожником Hyundai.
Двигаясь со стороны Верхней Салды, она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилями Hyundai Accent и Toyota.
В результате аварии травмы получили две пассажирки, находившиеся в Toyota. У женщины диагностирован перелом ноги, у двухлетней девочки, сидевшей в автокресле, — ушибы.
После обследования места происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что проезжая часть на этом отрезке трассы была скользкой. Дорожным службам выдано предписание исправить недочеты.
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