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16:35 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области во время снегопада произошло массовое ДТП с пострадавшими

В Свердловской области на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По данным автоинспекторов, авария произошла сегодня днем в условиях сильного снегопада. ДТП, по предварительным данным, спровоцировала 31-летняя женщина, управлявшая внедорожником Hyundai.

Двигаясь со стороны Верхней Салды, она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилями Hyundai Accent и Toyota.

В результате аварии травмы получили две пассажирки, находившиеся в Toyota. У женщины диагностирован перелом ноги, у двухлетней девочки, сидевшей в автокресле, — ушибы.

После обследования места происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что проезжая часть на этом отрезке трассы была скользкой. Дорожным службам выдано предписание исправить недочеты.

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