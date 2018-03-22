В Башкирии осудили наехавшего на группу школьников водителя
К трем годам ограничения свободы суд приговорил водителя, наехавшего на группу из 12 школьников осенью прошлого года.
К трем годам ограничения свободы суд приговорил водителя, наехавшего на группу из 12 школьников осенью прошлого года.
— ЧП произошло около деревни Япрыково в Туймазинском районе. Школьники с учителем возвращались с экскурсии и остановились возле стелы на обочине дороги для фотографирования. В это время в толпу врезалась легковушка. В итоге пострадали четверо подростков в возрасте 13 лет, получившие различные травмы, — рассказали в
Как оказалось, 26-летний житель Туймазинского района сел за руль, не имея прав управления. Сам виновник аварии тоже получил травмы во время ДТП.
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