В Башкирии осудили наехавшего на группу школьников водителя

— ЧП произошло около деревни Япрыково в Туймазинском районе. Школьники с учителем возвращались с экскурсии и остановились возле стелы на обочине дороги для фотографирования. В это время в толпу врезалась легковушка. В итоге пострадали четверо подростков в возрасте 13 лет, получившие различные травмы, — рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.