Установлена личность упавшей с Северного моста в Краснодаре девушки
По информации Южного следственного управления на транспорте, тело девушки было обнаружено 22 марта в 10.40. Она упала с моста и скончалась от травм, несовместимых с жизнью.
По информации Южного следственного управления на транспорте, тело девушки было обнаружено 22 марта в 10.40. Она упала с моста и скончалась от травм, несовместимых с жизнью.
Как сообщал «Югополис», тело девушки нашли в нескольких метрах от железнодорожного полотна под мостом.
Ее личность установлена: погибшей было 24 года. По данным следственного управления на транспорте, следов насильственной смерти на теле при визуальном осмотре не обнаружено.
Водители нескольких автомобилей, ставшие очевидцами произошедшего, рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что девушка пришла на мост одна.
О погибшей известно, что в 2016 году она окончила Краснодарский университет физкультуры и спорта, занималась спортом и вела активный образ жизни. В ноябре 2017 года вышла замуж, но через несколько месяцев после свадьбы вернулась жить к родителям. Вечером 21 марта девушка ушла из дома, не сказав родным, куда и зачем уходит. Ее мать, заметив, что мобильник дочери остался дома, позвонила в полицию.
На месте трагедии погибшую опознали родители. По их словам, дочь посещала психолога и принимала антидепрессанты.
Назначено проведение доследственной проверки.
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