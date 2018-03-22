​Установлена личность упавшей с Северного моста в Краснодаре девушки

Ее личность установлена: погибшей было 24 года. По данным следственного управления на транспорте, следов насильственной смерти на теле при визуальном осмотре не обнаружено.

О погибшей известно, что в 2016 году она окончила Краснодарский университет физкультуры и спорта, занималась спортом и вела активный образ жизни. В ноябре 2017 года вышла замуж, но через несколько месяцев после свадьбы вернулась жить к родителям. Вечером 21 марта девушка ушла из дома, не сказав родным, куда и зачем уходит. Ее мать, заметив, что мобильник дочери остался дома, позвонила в полицию.