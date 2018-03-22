Два жителя Воронежской области умерли от пневмонии в 2018 году

Источник: РИА "Воронеж"

С начала 2018 года в Воронежской области два человека скончались от пневмонии. Оба слишком поздно обратились за медицинской помощью, поэтому их не удалось спасти, рассказал журналистам руководитель областного департамента здравоохранения Александр Щукин перед заседанием коллегии ведомства в четверг, 22 марта. То, что пневмония у больных стала осложнением гриппа, не доказано.

Смертельных случаев заболевания гриппом в 2018 году в регионе не фиксировали. Однако заболеваемость растет, поэтому поликлиники региона перешли на усиленный режим работы. Медики стараются разделять потоки больных, вводят ношение защитных масок и проводят дополнительную санобработку.

Александр Щукин отметил, что при вспышке гриппа и ОРВИ важно минимизировать возможность заражения здоровых людей. Он напомнил, что пик заболеваемости обычно приходится на рабочие дни — в выходные и праздники количество заразившихся снижается, так как заболевшие меньше контактируют со здоровыми.

Глава облздрава напомнил работодателям о важности своевременной вакцинации сотрудников предприятий.

— Роспотребнадзору необходимо повысить ответственность работодателей по вакцинации сотрудников. Надо объяснить работодателю, что если привить работника, в том числе и платно, то получится достаточно высокий экономический эффект. Когда два года назад у нас была высокая заболеваемость гриппом, в основном болели работающие. Доказательство — массовая выдача больничных листов. Некоторые предприятия просто закрывались, — прокомментировал Александр Щукин.

Контекст

В начале марта-2018 санврачи сообщили о циркуляции свиного гриппа (А (H1N1)-09) в Воронежской области. В середине марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе на 16% превысила эпидпорог, причем преимущественно в регионе циркулирует именно вирус гриппа А (H1N1)-09. В частности, им заразились четыре жителя Терновского района.