ЧП на Красносельском заводе: рабочих завалило цементом, один погиб
За последнее время это второе ЧП на заводе: в ноябре прошлого года 45-летнему машинисту крана транспортером оторвало кисть руки.
За последнее время это второе ЧП на заводе: в ноябре прошлого года 45-летнему машинисту крана транспортером оторвало кисть руки.
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Один рабочий погиб и еще один получил травмы и был госпитализирован в результате ЧП на ОАО «Красносельскстройматериалы» — мужчин засыпало цементом, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Инцидент на предприятии произошел накануне около 18:30 во время проведения работ по очистке теплообменника и силоса.
«При обрушении наслоения цемента погиб 33-летний рабочий, а его напарник получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказал Шершеневич.
По его словам, на место оперативно выбыли следователи, эксперты областного управления ГКСЭ, а также специалисты Департамента государственной инспекции труда. На предприятии была изъята техническая и служебная документация.
Согласно заключению судмедэкспертов рабочий погиб от механической асфиксии, степень тяжести травм, полученных вторым мужчиной, устанавливается.
По факту Волковысским райотделом СК было возбуждено дело по ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение телесных повреждений второму лицу).
За последнее время это второе ЧП на заводе: в ноябре прошлого года 45-летнему машинисту крана транспортером оторвало кисть руки.
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