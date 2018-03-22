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16:46 (мск), источник: Sputnik.by

ЧП на Красносельском заводе: рабочих завалило цементом, один погиб

За последнее время это второе ЧП на заводе: в ноябре прошлого года 45-летнему машинисту крана транспортером оторвало кисть руки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Один рабочий погиб и еще один получил травмы и был госпитализирован в результате ЧП на ОАО «Красносельскстройматериалы» — мужчин засыпало цементом, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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Инцидент на предприятии произошел накануне около 18:30 во время проведения работ по очистке теплообменника и силоса.

«При обрушении наслоения цемента погиб 33-летний рабочий, а его напарник получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказал Шершеневич.

По его словам, на место оперативно выбыли следователи, эксперты областного управления ГКСЭ, а также специалисты Департамента государственной инспекции труда. На предприятии была изъята техническая и служебная документация.

Согласно заключению судмедэкспертов рабочий погиб от механической асфиксии, степень тяжести травм, полученных вторым мужчиной, устанавливается.

По факту Волковысским райотделом СК было возбуждено дело по ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение телесных повреждений второму лицу).

За последнее время это второе ЧП на заводе: в ноябре прошлого года 45-летнему машинисту крана транспортером оторвало кисть руки.

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