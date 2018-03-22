«Я б тебя вообще убил»: подростки до полусмерти избили семиклассника в Покрове

«Не надо, пожалуйста, не надо меня бить. Я правда такого не говорил, я могу хоть чем поклясться. Я сейчас сдохну! Не надо, я на таблетках сижу!» — умолял семиклассник, но его противники — а их было семеро — и не думали отступать.

На протяжении двух с лишним минут на школьника сыпался град ударов, били ногами и руками, стараясь попасть по голове.

«Я б тебя вообще убил», — со смехом признается один из участников избиения.

Инцидент, по словам местных жителей, произошел вечером во вторник, 20 марта, а причиной расправы якобы стала грубая фраза, брошенная пострадавшим в адрес 15-летней ученицы той же школы, которая несколько раз отвергла его ухаживания. Девочка решила силой заставить обидчика извиниться и обратилась за помощью к девятиклассникам.

«У него сломаны нос и рука, сильнейшее сотрясение мозга, а лицо после многочисленных ударов опухло так, что он смог только произнести имя одного из нападавших», — отметили знакомые с ситуацией жители маленького городка во Владимирской области.