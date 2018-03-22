В Ростове-на-Дону оторвавшаяся вывеска магазина разбила припаркованный автомобиль

Он припарковал свою машину возле одного из магазинов по улице 339-й Стрелковой Дивизии, а вернувшись, обнаружил, что вывеска торговой точки была сорвана ветром и прилетела прямо на его транспортное средство.

— Вот так магазины крепят свои вывески! Повредила весь багажник, разбила фары. Урон на 80 тысяч, — написал автомобилист.

Комментаторы не поверили в названную водителем стоимость ущерба и обратили внимание, что машина была припаркована на тротуаре. Впрочем, это вряд ли помешает автовладельцу отсудить деньги за ремонт, если он подаст в суд на собственника вывески.

<div id="vk_post_-104083518_565529"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-104083518_565529", -104083518, 565529, 'K6iWHChAA5ap20Wg2QM41FmPJQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.