В Ростове-на-Дону оторвавшаяся вывеска магазина разбила припаркованный автомобиль
Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии происшествия, в которое попал автомобилист.
Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии происшествия, в которое попал автомобилист.
Он припарковал свою машину возле одного из магазинов по улице 339-й Стрелковой Дивизии, а вернувшись, обнаружил, что вывеска торговой точки была сорвана ветром и прилетела прямо на его транспортное средство.
— Вот так магазины крепят свои вывески! Повредила весь багажник, разбила фары. Урон на 80 тысяч, — написал автомобилист.
Комментаторы не поверили в названную водителем стоимость ущерба и обратили внимание, что машина была припаркована на тротуаре. Впрочем, это вряд ли помешает автовладельцу отсудить деньги за ремонт, если он подаст в суд на собственника вывески.
Напомним, 21 марта сильный ветер принес множество разрушений в Ростов. В результате одного из происшествий погибла 21-летняя девушка.
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