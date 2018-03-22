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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оторвавшаяся вывеска магазина разбила припаркованный автомобиль

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии происшествия, в которое попал автомобилист.

Он припарковал свою машину возле одного из магазинов по улице 339-й Стрелковой Дивизии, а вернувшись, обнаружил, что вывеска торговой точки была сорвана ветром и прилетела прямо на его транспортное средство.

— Вот так магазины крепят свои вывески! Повредила весь багажник, разбила фары. Урон на 80 тысяч, — написал автомобилист.

Комментаторы не поверили в названную водителем стоимость ущерба и обратили внимание, что машина была припаркована на тротуаре. Впрочем, это вряд ли помешает автовладельцу отсудить деньги за ремонт, если он подаст в суд на собственника вывески.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 21 марта сильный ветер принес множество разрушений в Ростов. В результате одного из происшествий погибла 21-летняя девушка.

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