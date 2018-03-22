В Петербурге тренеры личностного роста незаконно применяли гипноз
Следственный комитет возбудил в отношении руководителей центра «Зеора» новое дело.
Следственный комитет возбудил в отношении руководителей центра «Зеора» новое дело.
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Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что во время проведения тренингов, применялся гипноз. По закону, только врачи могут его применять. Преимущественно в государственных лечебных и научных учреждениях.
Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против
Теперь к предыдущим обвинениям — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, добавилось новое — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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