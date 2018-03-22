В Петербурге тренеры личностного роста незаконно применяли гипноз

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге руководителей центра личностного роста обвиняют в незаконном применении гипноза, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что во время проведения тренингов, применялся гипноз. По закону, только врачи могут его применять. Преимущественно в государственных лечебных и научных учреждениях.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против супругов-тренеров. Они создали некоммерческую организацию «Зеора». В тренингах личностного роста, эксперты нашли признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.

Теперь к предыдущим обвинениям — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, добавилось новое — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.