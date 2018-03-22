В Самарской области отсоединившийся прицеп грузовика спровоцировал смертельное ДТП
В четверг, 22 марта, около 16:10 на 869 км трассы М-5 «Урал» в районе Сызрани произошло крупное ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщает
В четверг, 22 марта, около 16:10 на 869 км трассы М-5 «Урал» в районе Сызрани произошло крупное ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщает
По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, который двигался со стороны Москвы в Самару, отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с 2 фурами. В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они обеспечивают безопасный проезд для других участников движения. Подробности ДТП устанавливаются.
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