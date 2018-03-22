Пьяный на «Ауди» сбил женщину в Поставском районе, она умерла на месте

55-летняя женщина умерла на месте после того, как ее сбил автомобиль «Ауди 80». Трагедия случилась в Поставском районе, в поселке Воропаево в 17.40 21 марта. Женщина шла по обочине дороги, когда ее сбила машина. Автомобиль, сбив женщину, врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги фуру, а потом — в бетонную стену. Водитель «Ауди» не пострадал.