Пьяный на «Ауди» сбил женщину в Поставском районе, она умерла на месте
Машина врезалась в фуру, а потом в бетонный забор.
Машина врезалась в фуру, а потом в бетонный забор.
55-летняя женщина умерла на месте после того, как ее сбил автомобиль «Ауди 80». Трагедия случилась в Поставском районе, в поселке Воропаево в 17.40 21 марта. Женщина шла по обочине дороги, когда ее сбила машина. Автомобиль, сбив женщину, врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги фуру, а потом — в бетонную стену. Водитель «Ауди» не пострадал.
-Выяснилось, что 44-летний мужчина сел за руль после употребления спиртных напитков, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. — Он задержан.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, или располагающим
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