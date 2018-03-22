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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный на «Ауди» сбил женщину в Поставском районе, она умерла на месте

Машина врезалась в фуру, а потом в бетонный забор.

Источник: Комсомольская правда

55-летняя женщина умерла на месте после того, как ее сбил автомобиль «Ауди 80». Трагедия случилась в Поставском районе, в поселке Воропаево в 17.40 21 марта. Женщина шла по обочине дороги, когда ее сбила машина. Автомобиль, сбив женщину, врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги фуру, а потом — в бетонную стену. Водитель «Ауди» не пострадал.

-Выяснилось, что 44-летний мужчина сел за руль после употребления спиртных напитков, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. — Он задержан.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, или располагающим какой-либо информацией об аварии, сообщить об этом в Поставский РОСК по телефонам 8 (02155)27766, 8 (029) 596 21 48.

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