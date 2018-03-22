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17:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отравили известную собаку-канистерапевта

Хаски по кличке Лексус, который был постоянным участником ездовых соревнований, стал жертвой догхантеров.

Догхантеры отравили известную ездовую собаку, выступавшую в Омской федерации ездового спорта и лечившую детей. Как сообщили в центре зоотерапии «Дверь в лето», пес Лексус умер вчера. Хозяйка предполагает, что хаски съел приманку с крысиным ядом во время прогулки у «Арены Омск». Признаки отравления у собаки заметили не сразу, а когда ее доставили в ветклинику, было поздно.

— В год Собаки, во время Великого поста отравили нашего Лекса, который и мышки-то в зооцентре не обидит, и с козами на Ты… Дети радостно визжали при виде его — Лексус, мама, смотри это наш Лексус, он меня сейчас лечить будет! — рассказали в федерации ездового спорта.

Хозяйка Лексуса уже подала заявление в полицию. По ее словам, догхантеры сейчас используют изощренные методы — капсулы с ядом обрабатывают другим веществом, за счет чего отрава быстрее впитывается в кровь.

— За свою жизнь — неполных четыре года, Лекс сделал много хорошего. Он помогал детям стать сильнее и смелее, он всегда протягивал лапу любому малышу, который просил её у него, он делал нашу работу ярче и веселее. У половины города, наверное, есть фото с Лексом — пёс всегда терпеливо выдерживал фотосессии. А еще Лекс был отличным спортсменом и представлял нашу область на всероссийских соревнованиях, — пишут собаководы.

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