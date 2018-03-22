В Омске отравили известную собаку-канистерапевта
Хаски по кличке Лексус, который был постоянным участником ездовых соревнований, стал жертвой догхантеров.
Хаски по кличке Лексус, который был постоянным участником ездовых соревнований, стал жертвой догхантеров.
Догхантеры отравили известную ездовую собаку, выступавшую в Омской федерации ездового спорта и лечившую детей. Как сообщили в центре зоотерапии «Дверь в лето», пес Лексус умер вчера. Хозяйка предполагает, что хаски съел приманку с крысиным ядом во время прогулки у «Арены Омск». Признаки отравления у собаки заметили не сразу, а когда ее доставили в ветклинику, было поздно.
— В год Собаки, во время Великого поста отравили нашего Лекса, который и
Хозяйка Лексуса уже подала заявление в полицию. По ее словам, догхантеры сейчас используют изощренные методы — капсулы с ядом обрабатывают другим веществом, за счет чего отрава быстрее впитывается в кровь.
— За свою жизнь — неполных четыре года, Лекс сделал много хорошего. Он помогал детям стать сильнее и смелее, он всегда протягивал лапу любому малышу, который просил её у него, он делал нашу работу ярче и веселее. У половины города, наверное, есть фото с Лексом — пёс всегда терпеливо выдерживал фотосессии. А еще Лекс был отличным спортсменом и представлял нашу область на всероссийских соревнованиях, — пишут собаководы.
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