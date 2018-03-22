В Омске отравили известную собаку-канистерапевта

Догхантеры отравили известную ездовую собаку, выступавшую в Омской федерации ездового спорта и лечившую детей. Как сообщили в центре зоотерапии «Дверь в лето», пес Лексус умер вчера. Хозяйка предполагает, что хаски съел приманку с крысиным ядом во время прогулки у «Арены Омск». Признаки отравления у собаки заметили не сразу, а когда ее доставили в ветклинику, было поздно.

— В год Собаки, во время Великого поста отравили нашего Лекса, который и мышки-то в зооцентре не обидит, и с козами на Ты… Дети радостно визжали при виде его — Лексус, мама, смотри это наш Лексус, он меня сейчас лечить будет! — рассказали в федерации ездового спорта.

Хозяйка Лексуса уже подала заявление в полицию. По ее словам, догхантеры сейчас используют изощренные методы — капсулы с ядом обрабатывают другим веществом, за счет чего отрава быстрее впитывается в кровь.