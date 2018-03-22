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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Житель Татарстана получил девять лет колонии за мошенничество

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Житель Татарстана, похитивший более 163 миллионов рублей у 16 граждан под предлогом участия в торговле на бирже, приговорен к девяти годам колонии общего режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 160 УК РФ (“Растрата”)… Таким образом, он похитил путем растраты денежные средства 16 граждан на общую сумму более 163 миллионов рублей. Суд… назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2010—2015 годах злоумышленник, представляясь трейдером, под предлогом участия в торговле на биржевых площадках через четыре инвестиционные компании привлёк деньги граждан, заключив с ними договоры доверительного управления финансовыми средствами и займа. При этом он сообщал кредиторам заведомо ложные сведения о том, что доход от его финансовой деятельности составляет от 40% до 60%. Из них до 4% он обещал выплатить им в качестве финансового вознаграждения. В действительности мужчина заведомо не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а деньги похитил путём растраты.

Сообщается, что также удовлетворён иск потерпевших о взыскании с осуждённого причиненного преступлением ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

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 Житель Татарстана получил девять лет колонии за мошенничество
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