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17:47 (мск), источник: Sputnik.by

Собака стала причиной смертельного ДТП под Любанью

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир травмы в результате ДТП в Любанском районе, причиной которого стала собака, сообщили Sputnik в четверг в УГА УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла в среду 21 марта на автодороде в районе населенного пункта Смольгово.

«Житель Слуцка с ровесником ехали на автомобиле Lancia Dedra, когда на дорогу внезапно выбежала собака», — сказали в инспекции.

Там также уточнили, что водитель после наезда на животное потерял управление, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Прибывшие на место аварии медики скорой доставили пострадавших 22-летних молодых людей в больницу, где водитель скончался в отделении реанимации.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии.

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