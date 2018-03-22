Собака стала причиной смертельного ДТП под Любанью

Источник: Sputnik.by

Авария произошла в среду 21 марта на автодороде в районе населенного пункта Смольгово.

«Житель Слуцка с ровесником ехали на автомобиле Lancia Dedra, когда на дорогу внезапно выбежала собака», — сказали в инспекции.

Там также уточнили, что водитель после наезда на животное потерял управление, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Прибывшие на место аварии медики скорой доставили пострадавших 22-летних молодых людей в больницу, где водитель скончался в отделении реанимации.