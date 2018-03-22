Собака стала причиной смертельного ДТП под Любанью
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир травмы в результате ДТП в Любанском районе, причиной которого стала собака, сообщили Sputnik в четверг в УГА УВД Миноблисполкома.
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