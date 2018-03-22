Под Екатеринбургом столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Один человек погиб

Источник: Reuters

ДТП произошло около 16:30 на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По данным автоинспекторов, на участке между Екатеринбургом и Березовским автобус, ехавший по маршруту № 119 (Ключевск — Березовский — Екатеринбург) выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi.

От удара практически полностью разворотило кабину ПАЗа. В результате аварии погиб водитель автобуса. Кондуктора увезли в больницу с травмами. В автобусе на момент аварии находились также пять пассажиров.