Под Екатеринбургом столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Один человек погиб
Под Екатеринбургом сегодня произошла авария с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика Mitsubishi Fuso, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
Под Екатеринбургом сегодня произошла авария с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика Mitsubishi Fuso, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло около 16:30 на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По данным автоинспекторов, на участке между Екатеринбургом и Березовским автобус, ехавший по маршруту № 119 (Ключевск — Березовский — Екатеринбург) выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi.
От удара практически полностью разворотило кабину ПАЗа. В результате аварии погиб водитель автобуса. Кондуктора увезли в больницу с травмами. В автобусе на момент аварии находились также пять пассажиров.
Отмечается, что на участке, где произошла авария, обгон был запрещен. За сегодня это уже вторая крупная авария, которая произошла в Свердловской области.
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