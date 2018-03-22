Британский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для проведения ОЗХО тестов

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Решение было принято по итогам судебного заседания, поскольку пострадавшие, находясь без сознания в больнице в Солсбери, не могут дать свое согласие на проведение экспертизы. Судья также постановил, что руководство медицинского траста, в ведении которого находится деятельность больницы в Солсбери, может также предоставить ОЗХО копии документов с историей болезни Скрипалей.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

<iframe src='https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=13t7ZU9jwa8hyoDGcvjhERQ9AgengLSu1FQDBTsEfD5I&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650' width='100%' height='650' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen frameborder='0'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.