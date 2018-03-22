Британский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для проведения ОЗХО тестов

Решение было принято по итогам судебного заседания, поскольку пострадавшие, находясь без сознания в больнице в Солсбери, не могут дать свое согласие на проведение экспертизы. Судья также постановил, что руководство медицинского траста, в ведении которого находится деятельность больницы в Солсбери, может также предоставить ОЗХО копии документов с историей болезни Скрипалей.
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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