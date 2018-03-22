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22 марта, источник: ТАСС

Британский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для проведения ОЗХО тестов

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Высокий суд Лондона разрешил врачам предоставить образцы крови Сергея и Юлии Скрипаль экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в четверг сообщило агентство Press Association.

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Решение было принято по итогам судебного заседания, поскольку пострадавшие, находясь без сознания в больнице в Солсбери, не могут дать свое согласие на проведение экспертизы. Судья также постановил, что руководство медицинского траста, в ведении которого находится деятельность больницы в Солсбери, может также предоставить ОЗХО копии документов с историей болезни Скрипалей.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

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Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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22 марта© Ньюстюб
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