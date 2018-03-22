Милиция продолжает искать неудачливого грабителя обменника «Технобанка»
За информацию, которая приведет к поимке злоумышленника, объявлено денежное вознаграждение.
За информацию, которая приведет к поимке злоумышленника, объявлено денежное вознаграждение.
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудники милиции продолжают розыск мужчины, который совершил попытку разбойного нападения на обменный пункт «Технобанка» в Могилеве, сообщили Sputnik в четверг в УВД Могилевского облисполкома.
Попытка ограбления произошла вечером 1 марта текущего года — неизвестный мужчина с завязанным на лице шарфом вошел в обменный пункт банка на улице Первомайской областного центра и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира отдать все деньги. Женщина успела нажать тревожную кнопку, после чего налетчик скрылся.
«УВД Могилевского облисполкома и Ленинский РОВД продолжают
В милиции также напомнили приметы подозреваемого: на вид злоумышленнику 25−30 лет, его рост — 180−185 сантиметров, имеет среднее телосложение. На нападавшем была красная кепка, серая куртка с капюшоном, темные брюки и серый шарф.
Как ранее сообщал Sputnik, по факту Могилевским межрайотделом СК было возбуждено дело по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).
За информацию, которая приведет к поимке злоумышленника, объявлено денежное вознаграждение.
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