Милиция продолжает искать неудачливого грабителя обменника «Технобанка»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудники милиции продолжают розыск мужчины, который совершил попытку разбойного нападения на обменный пункт «Технобанка» в Могилеве, сообщили Sputnik в четверг в УВД Могилевского облисполкома.

Попытка ограбления произошла вечером 1 марта текущего года — неизвестный мужчина с завязанным на лице шарфом вошел в обменный пункт банка на улице Первомайской областного центра и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира отдать все деньги. Женщина успела нажать тревожную кнопку, после чего налетчик скрылся.

«УВД Могилевского облисполкома и Ленинский РОВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины, совершившего разбойное нападение на обменный пункт», — сказали в управлении.

В милиции также напомнили приметы подозреваемого: на вид злоумышленнику 25−30 лет, его рост — 180−185 сантиметров, имеет среднее телосложение. На нападавшем была красная кепка, серая куртка с капюшоном, темные брюки и серый шарф.

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Как ранее сообщал Sputnik, по факту Могилевским межрайотделом СК было возбуждено дело по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).