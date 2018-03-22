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20:28 (мск), источник: Sputnik.md

Ограблен один из самых известных артистов Молдовы, воры забрали лучшее

На своем горьком опыте музыкант убедился, что нельзя оставлять ценные вещи в машине.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Ограблен один из лучших музыкантов Молдовы, басист и композитор Алекс Каланча. Как сообщил известный артист, воры украли у него ценные музыкальные инструменты.

«Желаю здравствовать ворам, которые украли из машины бас-гитару Elrick, блок педалей для эффектов и беспроводную систему AKG. С этой бас-гитарой я был в Гааге, Брюсселе, Афинах… Возможно, они знали, что именно у меня брать», — саркастически написал Каланча в Facebook.

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«Будьте внимательны и не оставляйте ценных вещей в машине, — посоветовал музыкант читателям своей страницы в социальной сети. — А если кто-нибудь услышит, что продается бас-гитара, возможно, это моя «капризка».

Несколько лет назад Алекс заявил, что у него много гитар, но бас Elrick — один из любимых.

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