Ограблен один из самых известных артистов Молдовы, воры забрали лучшее
На своем горьком опыте музыкант убедился, что нельзя оставлять ценные вещи в машине.
На своем горьком опыте музыкант убедился, что нельзя оставлять ценные вещи в машине.
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Ограблен один из лучших музыкантов Молдовы, басист и композитор Алекс Каланча. Как сообщил известный артист, воры украли у него ценные музыкальные инструменты.
«Желаю здравствовать ворам, которые украли из машины
«Будьте внимательны и не оставляйте ценных вещей в машине, — посоветовал музыкант читателям своей страницы в социальной сети. — А если
Несколько лет назад Алекс заявил, что у него много гитар, но бас Elrick — один из любимых.
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