Ограблен один из самых известных артистов Молдовы, воры забрали лучшее

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Ограблен один из лучших музыкантов Молдовы, басист и композитор Алекс Каланча. Как сообщил известный артист, воры украли у него ценные музыкальные инструменты.

«Желаю здравствовать ворам, которые украли из машины бас-гитару Elrick, блок педалей для эффектов и беспроводную систему AKG. С этой бас-гитарой я был в Гааге, Брюсселе, Афинах… Возможно, они знали, что именно у меня брать», — саркастически написал Каланча в Facebook.

«Будьте внимательны и не оставляйте ценных вещей в машине, — посоветовал музыкант читателям своей страницы в социальной сети. — А если кто-нибудь услышит, что продается бас-гитара, возможно, это моя «капризка».