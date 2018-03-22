США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии
Ранее от имени группировки в сети были опубликованы сюжеты, которые показывали тренировки взрослых боевиков и детей.
Ранее от имени группировки в сети были опубликованы сюжеты, которые показывали тренировки взрослых боевиков и детей.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии, связанную с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
«Катибат
Группировка публиковала видеосюжеты, в которых показывала тренировки взрослых боевиков и детей.
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