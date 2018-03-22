ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии, связанную с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Катибат аль-Имам аль-Бухари» — крупнейшая узбекская боевая организация в Сирии. Группировка играет значительную роль в боях на северо-западе Сирии, сражаясь вместе с другими группировками, включая «Джебхат ан-Нусру» — подразделение «Аль-Каиды» в Сирии, которые внесены госдепартаментом в список иностранных террористических организаций, — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.