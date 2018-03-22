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20:40 (мск), источник: Sputnik

США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии

Ранее от имени группировки в сети были опубликованы сюжеты, которые показывали тренировки взрослых боевиков и детей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии, связанную с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Катибат аль-Имам аль-Бухари» — крупнейшая узбекская боевая организация в Сирии. Группировка играет значительную роль в боях на северо-западе Сирии, сражаясь вместе с другими группировками, включая «Джебхат ан-Нусру» — подразделение «Аль-Каиды» в Сирии, которые внесены госдепартаментом в список иностранных террористических организаций, — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Группировка публиковала видеосюжеты, в которых показывала тренировки взрослых боевиков и детей.

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