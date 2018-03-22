Пожарные спасли пять человек в Петропавловске
Ещё 150 человек эвакуированы.
Ещё 150 человек эвакуированы.
В Петропавловске пожарные спасли из горящего общежития пятерых человек, в том числе одного ребёнка, сообщает Хабар24.
Ещё 150 человек эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло на пятом этаже здания, в одной из комнат. Сейчас устанавливается, что стало причиной пожара и каков нанесенный ущерб.
— Была угроза взрыва газового баллона. Сразу же его вынесли на безопасное расстояние и приступили к тушению пожара незамедлительно. Площадь пожара у нас составила 17 квадратных метров, — говорит начальник специализированной пожарной части № 2 Сакен Агзамов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.