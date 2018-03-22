Пожарные спасли пять человек в Петропавловске

Источник: Zakon.kz

В Петропавловске пожарные спасли из горящего общежития пятерых человек, в том числе одного ребёнка, сообщает Хабар24.

Ещё 150 человек эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло на пятом этаже здания, в одной из комнат. Сейчас устанавливается, что стало причиной пожара и каков нанесенный ущерб.