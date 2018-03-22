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20:42 (мск), источник: Zakon.kz

Пожарные спасли пять человек в Петропавловске

Ещё 150 человек эвакуированы.

Источник: Zakon.kz

В Петропавловске пожарные спасли из горящего общежития пятерых человек, в том числе одного ребёнка, сообщает Хабар24.

Ещё 150 человек эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло на пятом этаже здания, в одной из комнат. Сейчас устанавливается, что стало причиной пожара и каков нанесенный ущерб.

— Была угроза взрыва газового баллона. Сразу же его вынесли на безопасное расстояние и приступили к тушению пожара незамедлительно. Площадь пожара у нас составила 17 квадратных метров, — говорит начальник специализированной пожарной части № 2 Сакен Агзамов.

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