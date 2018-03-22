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21:38 (мск), источник: Zakon.kz

Названа причина смерти студента из Караганды в Китае

Китайские судебно-медицинские эксперты назвали причину смерти карагандинца Валерия Катиева, который скончался в общежитии института технологии в городе Чжанчжоу в Китае, передает Today.kz.

Источник: Zakon.kz

«В свидетельстве о смерти указана сердечно-сосудистая недостаточность — остановка сердца в результате интоксикации организма, вызванной отравлением. По результатам анализа крови известно, что в крови не обнаружено ядов и наркотических веществ, то есть речь идет о пищевом отравлении», — сообщила сестра погибшего Валерия Ненахова.

Каким именно продуктом отравился студент, неизвестно.

«Чтобы это узнать, нужно проводить вскрытие и расследование, которое заняло бы до 40 дней. Родители от этого отказались. Легче от этого уже никому не станет», — рассказала сестра.

Неравнодушные казахстанцы и россияне, к которым через социальные сети обратилась семья Валерия Катиева, имевшего российское гражданство, собрали необходимые на транспортировку тела пять миллионов тенге.

Напомним, 14 марта в студенческом общежитии города Чжанчжоу в Китае скончался 19-летний житель Караганды.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что не сможет помочь финансово в транспортировке тела из Китая, поскольку студент был гражданином России.

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