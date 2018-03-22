Названа причина смерти студента из Караганды в Китае
Китайские
Китайские
«В свидетельстве о смерти указана
Каким именно продуктом отравился студент, неизвестно.
«Чтобы это узнать, нужно проводить вскрытие и расследование, которое заняло бы до 40 дней. Родители от этого отказались. Легче от этого уже никому не станет», — рассказала сестра.
Неравнодушные казахстанцы и россияне, к которым через социальные сети обратилась семья Валерия Катиева, имевшего российское гражданство, собрали необходимые на транспортировку тела пять миллионов тенге.
Напомним, 14 марта в студенческом общежитии города Чжанчжоу в Китае скончался 19-летний житель Караганды.
Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что не сможет помочь финансово в транспортировке тела из Китая, поскольку студент был гражданином России.
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