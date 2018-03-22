Граждан Молдовы задержали с наркотиками в Чехии и России
В Чехии, Молдове и Австрии действовала ОПГ, занимавшаяся торговлей наркотиков, а в российском Саранске гражданин РМ вместе с нижегородцем промышляли дилерством самостоятельно.
В Чехии, Молдове и Австрии действовала ОПГ, занимавшаяся торговлей наркотиков, а в российском Саранске гражданин РМ вместе с нижегородцем промышляли дилерством самостоятельно.
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Сотрудники органов правопорядка Молдовы и Чехии раскрыли разветвленную сеть торговли наркотиками.
Как сообщает в четверг Радио Прага, в ходе спецоперации задержали 19 граждан Молдовы и Чехии. Им уже предъявлены обвинения.
Предполагается, что будут новые задержанные в качестве фигурантов этого уголовного дела.
В чешском Национальном центре по борьбе с наркотиками считают, что
В Праге, Брно, а также в Австрии и Молдове товар получали посредники, распространявшие его по стабильным торговым каналам.
Главарь группировки — гражданин Чехии, управлявший с родины всем преступным процессом.
Также, по обнародованным в четверг данным российских СМИ, гражданина Молдовы 28 лет по имени Дмитрий Топал задержали в Саранске. Вместе с выходцем из Нижнего Новгорода Сергеем Воденеевым он распространял наркотики.
Подельники снимали квартиру, где оставили свои вещи, часть зелья, а затем пошли делать «закладки» — оставлять запрещенный товар в специально отведенных для этого скрытых от посторонних глаз местах. Там мужчин и задержали. При себе у них были пакетики с наркотиками. В съемной квартире стражи порядка также нашли свыше 80 граммов запрещенных веществ.
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