Сайт Минобороны РФ в ходе голосования за названия новейшего оружия подвергся DDoS-атакам

Источник: Reuters

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«В течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня пять были средней интенсивности, и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 мск (последний час голосования)», — сказали в Минобороны.

«Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы», — подчеркнули в военном ведомстве.

Там рассказали, что «в последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту составило десятки тысяч в секунду».