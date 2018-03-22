Сайт Минобороны РФ в ходе голосования за названия новейшего оружия подвергся DDoS-атакам
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сайт Минобороны РФ в ходе финального голосования за названия новейшего вооружения подвергся массированным
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сайт Минобороны РФ в ходе финального голосования за названия новейшего вооружения подвергся массированным
«В течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь
«Службами компьютерной безопасности Минобороны России все
Там рассказали, что «в последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту составило десятки тысяч в секунду».
«Еще более 600 тыс. посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени», — сообщили в оборонном ведомстве.
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