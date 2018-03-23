В Калининграде бабушка украла из детской поликлиники кардиоприбор
Женщина совершила преступление, когда пришла с внуком на приём к врачу.
Женщина совершила преступление, когда пришла с внуком на приём к врачу.
Полицейские раскрыли кражу кардиоприбора из детской поликлиники. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В дежурную часть обратилась заведующая медицинского учреждения. Она сообщила, что из кабинета врача пропал кардиоприбор стоимостью 51 тысячу рублей.
Правоохранители установили, что незадолго до пропажи на приём к врачу приходила 43-летняя горожанка со своим внуком. По версии следствия, женщина украла лежавшее на полке оборудование, когда медицинский работник вышел из кабинета.
Во время обыска по месту жительства подозреваемой кардиоприбор нашли и изъяли. На калининградку завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — «Кража».
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