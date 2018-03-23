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10:31 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде бабушка украла из детской поликлиники кардиоприбор

Женщина совершила преступление, когда пришла с внуком на приём к врачу.

Источник: Калининград.Ru

Полицейские раскрыли кражу кардиоприбора из детской поликлиники. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась заведующая медицинского учреждения. Она сообщила, что из кабинета врача пропал кардиоприбор стоимостью 51 тысячу рублей.

Правоохранители установили, что незадолго до пропажи на приём к врачу приходила 43-летняя горожанка со своим внуком. По версии следствия, женщина украла лежавшее на полке оборудование, когда медицинский работник вышел из кабинета.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой кардиоприбор нашли и изъяли. На калининградку завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — «Кража».

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