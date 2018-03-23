Суд продлил арест обвиняемому в ДТП с семью жертвами под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Областной суд продлил до восьми месяцев срок содержания под стражей водителю Mercedes, обвиняемому в ДТП под Калининградом, в результате которого погибли семь человек, еще 10 пострадали, сообщила
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