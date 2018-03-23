Суд продлил арест обвиняемому в ДТП с семью жертвами под Калининградом

Источник: РИА Новости

«С участием представителя прокуратуры Калининградской области, областным судом продлен до восьми месяцев срок содержания под стражей обвиняемого водителя автомобиля Mercedes, совершившего 22.09.2017 столкновение с микроавтобусом марки Mercedes Sprinter на федеральной автодороге А-229 “Калининград-Черняховск-Нестеров”, в результате которого погибло семь человек и пострадало 10», — говорится в сообщении.

Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в город Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа вечером 22 сентября. По предварительным данным, водитель внедорожника неверно выбрал скоростной режим, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение.

Водителя внедорожника Mercedes обвиняют в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.