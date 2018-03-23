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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемому в ДТП с семью жертвами под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Областной суд продлил до восьми месяцев срок содержания под стражей водителю Mercedes, обвиняемому в ДТП под Калининградом, в результате которого погибли семь человек, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Источник: РИА Новости

«С участием представителя прокуратуры Калининградской области, областным судом продлен до восьми месяцев срок содержания под стражей обвиняемого водителя автомобиля Mercedes, совершившего 22.09.2017 столкновение с микроавтобусом марки Mercedes Sprinter на федеральной автодороге А-229 “Калининград-Черняховск-Нестеров”, в результате которого погибло семь человек и пострадало 10», — говорится в сообщении.

Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в город Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа вечером 22 сентября. По предварительным данным, водитель внедорожника неверно выбрал скоростной режим, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение.

Водителя внедорожника Mercedes обвиняют в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что расследование данного уголовного дела находилось на особом контроле прокуратуры области и было окончено по истечении полугода после ДТП. В настоящее время обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

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