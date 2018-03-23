В поселке Южном выявили 11 нелегально работающих мигрантов
В Динском районе Краснодарского края пресекли незаконную трудовую деятельность 11 мигрантов из Азербайджана.
В Динском районе Краснодарского края пресекли незаконную трудовую деятельность 11 мигрантов из Азербайджана.
«При проведении очередного рейда на территории
На мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (Незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа), их оштрафовали на сумму 22 тыс. рублей. В отношении работодателя проводится проверка.
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