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22 марта, источник: Lenta.Ru

В крови Скрипаля нашли «Новичок»

Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему. Об этом рассказал источник в военной лаборатории английского технопарка Портон-Даун, передает Reuters.

Источник: AP 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок», который использовался на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика, сообщает РИА Новости.

Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.

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Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

«Факты»: Британия призывает Евросоюз осудить Россию за отравление Скрипаля
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22 марта© Ньюстюб
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