В крови Скрипаля нашли «Новичок»

Источник: AP 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок», который использовался на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика, сообщает РИА Новости.

Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.

<iframe src='https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=13t7ZU9jwa8hyoDGcvjhERQ9AgengLSu1FQDBTsEfD5I&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650' width='100%' height='650' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen frameborder='0'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.