В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие
Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие
Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.
Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
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