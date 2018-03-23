В Актау пропала без вести 70-летняя женщина

«Примерно в 15:30 потеряли маму на набережной 15 микрорайона. Во время народных гуляний она потерялась в толпе. Была одета в коричневое пальто, на голове синий платок, в руках коричневая сумка. Просим связаться с нами всех, кто располагает любой информацией», — говорит Орынгуль Хисметова.