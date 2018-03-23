В Актау пропала без вести 70-летняя женщина
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Информацию о пропаже женщины рассылают в социальных сетях. Родные Бақыт Хисметовой обратились за помощью в полицию, пишет Лада.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Информацию о пропаже женщины рассылают в социальных сетях. Родные Бақыт Хисметовой обратились за помощью в полицию, пишет Лада.
Женщина пропала 22 марта на набережной 15 микрорайона Актау. Информацию подтвердила Орынгуль Хисметова, дочь пропавшей Бақыт Хисметовой.
«Примерно в 15:30 потеряли маму на набережной 15 микрорайона. Во время народных гуляний она потерялась в толпе. Была одета в коричневое пальто, на голове синий платок, в руках коричневая сумка. Просим связаться с нами всех, кто располагает любой информацией», — говорит Орынгуль Хисметова.
Заявление о пропаже женщины родственники подали в полицию. Связаться с родственниками можно по телефонам: 8 702 747 6332; 8 778 994 2504, или сообщить в полицию по номеру 102.
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