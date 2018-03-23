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06:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии обвиняется в разбойном нападении на ломбард

УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура города Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя по статье «разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в этом году злоумышленник днем, скрыв лицо под маской, ворвался в ломбард. Угрожая пневматическим пистолетом, он потребовал от сотрудников передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, работницы ломбарда передали злоумышленнику 15 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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