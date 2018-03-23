Житель Башкирии обвиняется в разбойном нападении на ломбард

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в этом году злоумышленник днем, скрыв лицо под маской, ворвался в ломбард. Угрожая пневматическим пистолетом, он потребовал от сотрудников передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, работницы ломбарда передали злоумышленнику 15 тысяч рублей.