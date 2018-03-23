Житель Башкирии обвиняется в разбойном нападении на ломбард
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура города Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя по статье «разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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