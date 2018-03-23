Вынесен приговор нижегородцу, избившему полицейского в кальянной

Канавинский районный суд вынес приговор жителю Нижнего Новгорода, который обвинялся в применении насилия к представителю власти. Об этом корреспонденту агентству новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Канавинского района.



По данным следствия, преступление произошло весной 2017 года, когда мужчина и его брат сидели в одной из кальянных. Заведение закрывалось, и посетителей попросили на выход, однако они не хотели уходить. Тогда администрация вызвала полицию, с сотрудниками которой у мужчин произошла ссора. Один из братьев обругал полицейского, а второй с ним подрался.



Обоих хулиганов задержали, после чего возбудили в отношении них уголовные дела. Один из родственников отделался штрафом, а второй, с учетом условной судимости был приговорен к реальному лишению свободы сроком на 6,5 лет.



