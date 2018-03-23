Власти Хабаровского края арендуют самолёты для тушения лесных пожаров

К пожароопасному периоду в регионе начали готовиться ещё прошлой осенью. Как сообщил начальник управления лесами правительства края Сергей Андриенко, к настоящему моменту в порядок привели 21 пожарно-химическую станцию. В рабочем состоянии находятся 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Общая численность лесопожарной службы составляет 441 человек.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», специалисты также подготовили 278 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 26 бульдозеров и тракторов. Кроме того, на территории края дислоцируется 86 подразделений Государственной противопожарной службы общей численностью больше двух тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, большое внимание уделят мониторингу за пожарами. В районах продолжат устанавливать видеокамеры, позволяющие выявлять возгорания на ранней стадии. К 36 уже работающим видеосистемам добавят новые.

«С гражданами ведётся агитационно-разъяснительная работа. На рекламных щитах в Хабаровске разместят 20 широкоформатных баннеров на тему пожарной безопасности. На землях лесного фонда установлено более одной тысячи аншлагов. Среди населения распространят листовки, буклеты и памятки. Запланированы выступления на телевидении и радио, размещение заметок в печатных изданиях. На сайте Управления лесами продолжат заполнять интерактивную карту лесных пожаров, на которой будут ежедневно размещать информацию о текущей лесопожарной обстановке. К началу сезона вновь заработает телефонная горячая линия», — рассказал Сергей Андриенко на расширенном заседании правительства края.

Губернатор края Вячеслав Шпорт поручил обратить особое внимание на информационную работу, например, печатать на противопожарных баннерах детские рисунки.

«Лес — национальное достояние страны, а наша дальневосточная тайга — ещё и величайшее украшение. Мы должны максимально ответственно подходить к его сохранению. Пусть баннеры с детскими рисунками будут размещены вдоль крупных автотрасс. Они должны напоминать о том, что защита лесов — дело каждого», — отметил глава региона.